Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией

Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на матч пятого тура квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 с национальной командой Франции, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. В матче смогут принять участие:



Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.



Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.



Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.



Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации.