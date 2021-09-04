Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией

Сборная Украины назвала заявку на матч с Францией
Комментарии

Тренерский штаб сборной Украины назвал заявку на матч пятого тура квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 с национальной командой Франции, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола. В матче смогут принять участие:

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не сможет принять участие в матче из-за дисквалификации.

Новость по теме
Вратарь Андрей Пятов рассказал, что необходимо сборной Украины, чтобы обыграть Францию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021