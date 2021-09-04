Клопп: после «Ливерпуля» хочу выяснить, каково это — снова вести нормальную жизнь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что намерен взять паузу в профессиональной деятельности на один год после завершения срока действия контракта с английским клубом.



«Когда закончится мой контракт с «Ливерпулем», несмотря ни на что, я сначала хочу выяснить, каково это — снова вести нормальную жизнь. Будет год перерыва. Прежде у меня такого никогда не было. Но я предельно расслаблен. Когда ты отсутствуешь год, это может быть хорошо по разным причинам. Например, никто не будет высказывать что-то негативное в мою сторону, и это прекрасно. В мире много хороших тренеров», — приводит слова Клоппа RTL.de.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Действующее соглашение немецкого специалиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.

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