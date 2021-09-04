Стало известно, почему Кварацхелия не стал игроком «Милана»

Стало известно, почему грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия на стал игроком «Милана» в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.



По информации источника, итальянский клуб хотел приобрести 20-летнего футболиста, однако отказался от этой идеи из-за стоимости Кварацхелии. В «Рубине» рассчитывали получить не менее € 20 млн за грузинского игрока.



В минувшем сезоне 20-летний Кварацхелия провёл 23 матча за казанскую команду, забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Рубином» действует до конца июня 2024 года.



Ранее сообщалось об интересе к Кварацхелии со стороны многих европейских клубов. Среди них — «Ювентус», «Милан», «Аталанта», «Бавария», «Севилья», «Аякс», «Лидс Юнайтед», мёнхенгладбахская «Боруссия» и ряд других клубов. Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году.

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