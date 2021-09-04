Камавинга отправит 166 сотрудникам «Ренна» по футболке «Реала» в знак благодарности

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга решил отблагодарить всех сотрудников «Ренна». Он отправит 166 работникам по футболке «сливочных», сообщает L’Equipe. Футболист хочет оставить памятные подарки за годы, проведённые в академии и основной команде французского клуба.

31 августа «Реал» объявил на официальном сайте о заключении контракта с полузащитником «Ренна» Эдуарду Камавинга. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.



Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.