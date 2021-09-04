Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камавинга отправит 166 сотрудникам «Ренна» по футболке «Реала» в знак благодарности

Камавинга отправит 166 сотрудникам «Ренна» по футболке «Реала» в знак благодарности
Комментарии

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга решил отблагодарить всех сотрудников «Ренна». Он отправит 166 работникам по футболке «сливочных», сообщает L’Equipe. Футболист хочет оставить памятные подарки за годы, проведённые в академии и основной команде французского клуба.

31 августа «Реал» объявил на официальном сайте о заключении контракта с полузащитником «Ренна» Эдуарду Камавинга. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Новость по теме
Эдуарду Камавинга прокомментировал переход в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021