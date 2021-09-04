Спортдиректор «Майнца»: победы над Гвардиолой, вероятно, причиняют Тухелю боль

Спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель поделился мнением о противостоянии главного тренера «Челси» Томаса Тухеля и наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвадиолы в английской Премьер-лиге.

«Предполагаю, что Тухель не чувствует удовлетворения или триумфа, когда обыгрывает Пепа Гвардиолу. Несмотря на всю радость, которую он испытывает по поводу собственного успеха, это, вероятно, причиняет ему боль, потому что он очень ценит Гвардиолу. Пеп был для него примером, Тухель полностью впитывал всё, что подмечал в работе Гвардиолы. Я уверен, что Томас бесконечно благодарен Пепу за то, что многому у него научился», — приводит слова Хайделя Spox.

«Челси» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» (6) располагается на 7-м месте.

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