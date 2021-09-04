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Кипр — Россия: онлайн-трансляция матча, отбор ЧМ-2022, время начала, где смотреть онлайн Кипр — Россия

Кипр — Россия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00
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Сегодня, 4 сентября, состоится матч 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр — Россия. Встреча пройдёт на стадионе ГСП в Никосии (Кипр). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кипр — Россия. Матч в прямом эфире можно будет посмотреть на Первом канале.

Главным арбитром встречи назначен испанец Алехандро Эрнандес, его помощниками станут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр — Сесар Сото. За VAR будет отвечать Хосе Санчес.

Ранее сборная России провела первый матч под руководством главного тренера Валерия Карпина. В этой встрече российская национальная команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0). Напомним, Карпин возглавил сборную России после Евро-2020. Он сменил на этом посту Станислава Черчесова.

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