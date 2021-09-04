Шевченко: нужно поднять уровень украинской Премьер-лиги. Должна усилиться конкуренция

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением об уровне украинской Премьер-лиги.

«В Европе очень большая конкуренция. Важный момент для того, чтобы наши игроки играли в Европе и были там на ведущих ролях, – это чемпионат Украины. Мы должны поднять уровень УПЛ – должна подняться конкуренция, интенсивность. Я считаю, что украинские игроки имеют одинаковые шансы проявить себя в хороших европейских чемпионатах и клубах. Но для этого они должны быть готовы», — приводит слова Шевченко ua.tribuna.com.

Напомним, Андрей Шевченко но протяжении пяти лет был главным тренером сборной Украины, но после Евро-2020 покинул национальную команду. Под его руководством сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Там украинцы уступили англичанам со счётом 0:4.