В «Спартаке» заявили, что Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства

В «Спартаке» заявили, что главный тренер красно-белых Руй Витория пользуется полной поддержкой со стороны руководства клуба.
«А разве кто-то в клубе разве говорил, что Руй уходит? Он пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», — сообщили в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Витория возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Португальский специалист сменил на этом посту Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом.
Под руководством Витории «Спартак» стартовал неудачно. Москвичи не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.
В РПЛ дела у команды также складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории.
- 4 сентября 2021
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