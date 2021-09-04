Лукаку: сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но хочу уйти только из-за «Челси»
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Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о своём уходе из «Интера».
«Когда «Челси» сделал третье предложение, я понял, что это серьёзно, и больше не мог полностью сосредоточиться на работе в Милане. «Челси» предложил € 110 млн и Дзаппакосту, но «Интер» отказался. Поэтому я сказал Индзаги: «Интер» вытащил меня из дерьма, но я хочу уйти только из-за «Челси», — приводит слова Лукаку HLN.
Напомним, Лукаку вернулся в стан синих, перейдя этим летом из миланского «Интера» за € 115 млн. В английской Премьер-лиге бельгийский форвард играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Вест Бромвич Альбион». Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить.
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