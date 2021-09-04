«Чайка» резко отреагировала на решение Комитета РФС по статусу игроков

В «Чайке» резко прокомментировали решение Комитета РФС по статусу игроков.



«3 сентября состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, где рассматривался вопрос об отказе (абсолютно правомерном) ФНЛ в Регистрации действующего футболиста «Чайки» Марата Апшацева за ФК «Томь».



В ходе заседания любые наши аргументы и доводы были оставлены без внимания. Было принято беспрецедентное, опасное для будущего решение, которое не имеет под собой никакой справедливости. По сути, исходя из итогов вчерашнего заседания, любой футболист может покинуть любой клуб в удобный для него момент, не имея на это никаких уважительных причин.



Нами не получен ответ ни на один из вопросов, а все факты нарушения Регламентов оставлены без внимания. Ходатайства клуба в ходе заседания также не получили комментариев. Клуб всегда защищал и защищает свои интересы. И будет сражаться до конца.



Игрок «Чайки» Марат Апшацев абсолютно неправомерно был зарегистрирован в системе ЕИАС РФС за «Томью». Причины произошедшего нам также не были объяснены, а озвучен лишь комментарий «поступило такое распоряжение».



Мы получили официальные консультации от Трудовой Инспекции РФ, Пенсионного Фонда России, которые полностью подтверждают нашу правоту в предмете разбирательства — «Томь» не имела и не имеет права заявлять Апшацева для участия в ФНЛ.



В августе 2021 года нами было направлено 4 письма, касающихся темы Марата Апшацева и Артёма Федчука на имя президента РФС, однако на сегодняшний день ни одно из них не получило ответа.



«Чайка» сталкивается с людьми, которые называют себя «агентами футболистов», не имея на это никакого права, мы сталкиваемся с медленной и планомерной расправой над клубом. Мы понимаем, кто стоит за подобными действиями и почему так происходит.



В июле 2021 года нас наказали, разрушив текущую операционную деятельность клуба. Сохранение «Чайки» с учётом случившегося — непростое решение президента.



Однако существовать в ситуации, когда каждый день ты сталкиваешься с подобным произволом, попросту невозможно.



Клубом подготовлены заявления в палату по разрешению споров РФС, и мы искренне надеемся, что эти заседания будут проходить не «понятийно», а в строгом соответствии с Регламентами и законами, и решения станут жёсткими и справедливыми.



По итогам вынесенных решений палаты по разрешению споров РФС президентом и руководством клуба будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба «Чайка» в настоящем виде», — говорится в сообщении клуба, опубликованном пресс-службой.