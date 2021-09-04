Силвие Бегич: «Крылья Советов» — молодая команда, которая хочет играть в футбол
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Защитник «Рубина» Силвие Бегич поделился впечатлениями от перехода в самарские «Крылья Советов» на правах аренды.
«Эмоции положительные. Новая команда, новый тренер, всё новое. Надеюсь, что всё будет хорошо. «Крылья Советов» — молодая команда, которая хочет играть в футбол. Так я запомнил Самару. Давно играл в ФНЛ против «Крыльев». Надеюсь, в этом сезоне мы добьёмся хороших результатов.
Корниленко мне ещё раньше звонил, приглашал, но было не очень понятно, как сложится ситуация с легионерами в «Рубине». В последний момент мне позвонили, я сказал: «Почему нет?» Теперь я здесь», — сказал Бегич в интервью пресс-службе «Крыльев Советов».
Футболист будет выступать за новую команду на правах аренды до конца сезона.
Новость по темеЗащитник «Рубина» Сильвие Бегич перешёл в «Крылья Советов»
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