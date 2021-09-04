Джордан Ларссон: у «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня оставить

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сообщил, что московский клуб получал предложения о его возможном трансфере.
«Да, у «Спартака» были предложения летом, но клуб решил меня оставить. Это мой работодатель, у нас есть контракт, и я должен его уважать. В «Спартаке» знают, чего я хочу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я сосредоточен на работе в московском клубе. Мы играем в Лиге Европы, у нас непростая группа. Это хорошая возможность, чтобы проявить себя. План «Спартака» заключался в том, чтобы продать меня через два года, но теперь, когда у меня всё хорошо складывается, они не хотят меня отпускать», — приводит слова Ларссона FotbollsKanalen.
Напомним, Ларссон выступает за «Спартак» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.
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