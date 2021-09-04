Рафинья отказался покидать «ПСЖ» летом

Бразильский полузащитник «Пари-Сен-Жермен» Рафинья Алькантара принял решение остаться во французском клубе до января, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, летом в услугах игрока был заинтересован «Фенербахче», однако бразильский футболист отказался покидать «ПСЖ». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».



Напомним, Рафинья стал игроком «Пари Сен-Жермен» в 2020 году. Текущее соглашение бразильца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года. В составе парижского клуба Рафинья — обладатель Кубка Франции (сезон-2020/2021). В нынешнем сезоне 28-летний футболист поучаствовал в одном матче. Ранее Рафинья играл за «Барселону», «Сельту» и миланский «Интер».

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