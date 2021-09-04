Канчельскис: в новой сборной России читается желание игроков выложиться на максимум

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча сборной России с национальной командой Кипра в пятом туре квалификационной стадии чемпионата мира — 2022.



«В двух следующих матчах мы не потеряем очков. Выиграем оба матча. Всё будет хорошо, Кипр вообще надо обыгрывать. Они тоже умеют играть в футбол. После поражения от Мальты они будут биться, отстаивая своё достоинство.



В новой сборной читается огромное желание спортсменов выложиться на максимум. Дальше будет меняться и игра, но сейчас самое главное — результат. В старте выйдут те, кто больше всего готов физически. Будем ждать решения тренерского штаба. Они лучше всех разбираются в игроках сборной», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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