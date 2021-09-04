Украина — Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 5-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины будет принимать Францию. Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Начало игры — в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Франция.

Соперников обслужит бригада арбитров из Словении. Главным судьёй назначен 42-летний Славко Винчич. На кромках поля ему будут помогать Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, резервный — Раде Обренович. За систему VAR отвечает немец Бастиан Данкерт, ассистирует словенец Юре Прапротник.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав восемь очков. Сборная Украины находится на втором месте. Украинская команда набрала в четырёх матчах четыре очка, все игры завершились ничьими.