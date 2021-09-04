Спортивный директор «Салернитаны» сообщил о договорённости с Рибери

Технический директор «Салернитаны» Анджело Фабиани подтвердил, что новичок Серии А достиг договорённости с полузащитником Франком Рибери. В настоящее время француз является свободным агентом, он покинул «Фиорентину» по истечении двухлетнего контракта.
«Рибери — из тех свободных агентов, которые продолжают играть на высоком уровне. Наш гендиректор сразу воспринял идею его подписания с энтузиазмом.
Мы хотели, чтобы он перешёл в команду. Нам нужен его опыт, он поможет команде расти, а весь город будет поддерживать нас с ним. У тренера также появятся дополнительные варианты.
Масштаб его личности показывает, что он не вёл переговоры о сумме контракта, он больше спрашивал про наш город. Возможно, его к переходу подтолкнул тот факт, что наш клуб успешно развивается в последние годы.
Мои помощники сообщили, что он уже согласовал все условия. И я хочу поблагодарить Рибери, что он согласился присоединиться к нам. Мы горды этим», — цитирует Фабиани Football Italia.
- 4 сентября 2021
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