Сборная Казахстана проиграла Финляндии

В матче 5-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Финляндии переиграла национальную команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки и завершилась со счётом 1:0.

На 60-й минуте единственный гол в матче забил нападающий финнов Йоэль Похьянпало, ему ассистировал Йере Уронен.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Владислав Безбородов.

Сборная Финляндии в трёх матчах набрала 5 очков и занимает второе место в группе. Казахстан (2) — на пятом, последнем месте. В следующем матче казахстанской команде предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной, финской — с Францией.