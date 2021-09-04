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Сборная Казахстана проиграла Финляндии

Сборная Казахстана проиграла Финляндии
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В матче 5-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Финляндии переиграла национальную команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки и завершилась со счётом 1:0.

На 60-й минуте единственный гол в матче забил нападающий финнов Йоэль Похьянпало, ему ассистировал Йере Уронен.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ему помогали Роман Усачёв и Валерий Данченко. Резервный арбитр — Владислав Безбородов.

Сборная Финляндии в трёх матчах набрала 5 очков и занимает второе место в группе. Казахстан (2) — на пятом, последнем месте. В следующем матче казахстанской команде предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной, финской — с Францией.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 5-й тур
04 сентября 2021, суббота. 16:00 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 0
Казахстан
1:0 Похьянпало – 60'
Комментарии
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