Шевченко выполнил символическое вбрасывание на хоккейном матче в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко произвёл символическое вбрасывание во время хоккейного матча Лиги чемпионов. Прославленный нападающий дал старт матчу «Донбасса» и датского «Рунгстеда», который проходил накануне, 3 сентября.

Встреча в итоге завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

После Евро-2020 Шевченко покинул сборную Украины, у него истёк контракт. Позднее специалист рассказал, что хотел продолжить работу, но ему так и не предложили продлить соглашение.

В настоящее время сборную Украины возглавляет Александр Петраков. Сегодня, 4 сентября, украинцы в матче квалификации ЧМ-2022 будут принимать французов. Пока что украинцы не слишком удачно проводят квалификацию. Они свели к ничьим все четыре матча в отборе.