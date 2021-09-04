Шевченко выполнил символическое вбрасывание на хоккейном матче в Лиге чемпионов
Поделиться
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко произвёл символическое вбрасывание во время хоккейного матча Лиги чемпионов. Прославленный нападающий дал старт матчу «Донбасса» и датского «Рунгстеда», который проходил накануне, 3 сентября.
Встреча в итоге завершилась победой гостей со счётом 3:2 Б.
После Евро-2020 Шевченко покинул сборную Украины, у него истёк контракт. Позднее специалист рассказал, что хотел продолжить работу, но ему так и не предложили продлить соглашение.
В настоящее время сборную Украины возглавляет Александр Петраков. Сегодня, 4 сентября, украинцы в матче квалификации ЧМ-2022 будут принимать французов. Пока что украинцы не слишком удачно проводят квалификацию. Они свели к ничьим все четыре матча в отборе.
Комментарии
- 4 сентября 2021
-
18:45
-
18:36
-
18:24
-
18:18
-
18:01
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:31
-
16:29
-
16:29
-
16:18
-
16:00
-
15:53
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:28
-
14:26
-
14:08
-
14:06
-
13:53
-
13:51
-
13:46
-
13:25
-
13:22
-
13:04
Партнерский контент