Кунде после сорвавшегося трансфера в «Челси» не хочет общаться с руководством «Севильи»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде остался крайне недоволен сорвавшимся трансфером в «Челси». Как утверждают в Испании, Кунде после сорвавшегося перехода отказывается общаться с руководством клуба.
Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал за игрока более € 40 млн. Но «Севилья» отказывалась продавать его, поэтому единственным вариантом была выплата всей суммы отступных — около € 80 млн.
Как сообщает SportBible со ссылкой на Spanish Football Podcast, Кунде не отвечает на звонки спортивного директора клуба Рамона Мончи и главного тренера Хулена Лопетеги.
Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.
- 4 сентября 2021
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