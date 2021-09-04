Спортивный директор «Арсенала»: Артете нужно дать больше времени
Поделиться
Спортивный директор «Арсенала» Эду поделился мнением о неудачном выступлении команды в нынешнем сезоне. Лондонцы в АПЛ потерпели три поражения подряд. Эду призвал болельщиков к терпению.
«Болельщики ещё не видели команду, когда все здоровы и играют вместе. Мы бы хотели, чтобы фанаты смотрели на команду в более широком контексте, а не только на денежные траты.
Мы подписали шесть футболистов в возрасте до 23 лет. А это многое значит с точки зрения планирования. Как правило, фанаты смотрят на происходящее лишь в контексте одного трансферного окна. Я бы хотел, чтобы мы смотрели на более объёмную картину.
Хотелось бы, чтобы у Артеты был более сильный состав. Но ещё ему надо дать больше времени», — цитирует Эду AS.
Новость по темеМикель Артета оценил работу «Арсенала» на трансферном рынке
Комментарии
- 4 сентября 2021
-
20:15
-
20:02
-
19:47
-
19:39
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:02
-
18:45
-
18:36
-
18:24
-
18:18
-
18:01
-
17:43
-
17:39
-
17:32
-
17:29
-
17:03
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:31
-
16:29
-
16:29
-
16:18
-
16:00
-
15:53
-
15:26
-
15:20
-
15:12
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:28
-
14:26
Партнерский контент