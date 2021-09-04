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Спортивный директор «Арсенала»: Артете нужно дать больше времени

Спортивный директор «Арсенала»: Артете нужно дать больше времени
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Спортивный директор «Арсенала» Эду поделился мнением о неудачном выступлении команды в нынешнем сезоне. Лондонцы в АПЛ потерпели три поражения подряд. Эду призвал болельщиков к терпению.

«Болельщики ещё не видели команду, когда все здоровы и играют вместе. Мы бы хотели, чтобы фанаты смотрели на команду в более широком контексте, а не только на денежные траты.

Мы подписали шесть футболистов в возрасте до 23 лет. А это многое значит с точки зрения планирования. Как правило, фанаты смотрят на происходящее лишь в контексте одного трансферного окна. Я бы хотел, чтобы мы смотрели на более объёмную картину.

Хотелось бы, чтобы у Артеты был более сильный состав. Но ещё ему надо дать больше времени», — цитирует Эду AS.

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