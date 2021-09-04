Манчини: игрокам сборной Италии нельзя становиться заложниками воспоминаний о Евро-2020
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини призвал своих подопечных со всей серьёзностью подойти к матчу квалификации ЧМ-2022 со сборной Швейцарии, который состоится завтра, 5 сентября.
«Мы знаем, что должны побеждать, ведь мы потеряли очки в прошлом матче. У нас есть всё, чтобы сыграть удачно. Мы знаем, что завтра можем побеждать, хоть это и будет непросто. Любой матч со Швейцарией бывает тяжёлым.
Нельзя становиться заложником воспоминаний о победе на Евро-2020. 11 июля была чудесная ночь, но сейчас об этом нужно забыть. Каждого из нас будут помнить за тот триумф. Но будущее другое, нам нужно теперь побеждать», — цитирует Манчини Football Italia.
Ранее сборная Италии не смогла обыграть в квалификации ЧМ-2022 Болгарию (1:1).
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