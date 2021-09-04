Украина — Франция: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Франции на матч квалификации ЧМ-2022.

Украина: Пятов, Кривцов, Степаненко, Шапаренко, Забарный, Цыганков, Миколенко, Тымчик, Матвиенко, Ярмоленко, Яремчук.

Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев.

Франция: Льорис, Дюбуа, Кимпембе, Погба, Гризманн, Марсьяль, Рабьо, Тчуамени, Зума, Динь, Коман.

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мюкиле, Дьяби, Гендузи, Верету, Бензема, Лангле, Эрнандес.

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 5-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Украины будет принимать Францию. Встреча пройдёт на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина). Начало игры — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина — Франция.