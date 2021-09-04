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Сборная России одержала первую победу при Карпине

Сборная России одержала первую победу при Карпине
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Сборная России по футболу обыграла Кипр (2:0) в матче квалификации ЧМ-2022, одержав первую победу под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Встреча с киприотами стала второй для россиян при Карпине. В первой игре Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0).

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0. Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол. Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром. На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.

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