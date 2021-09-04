Гол Холанда помог Норвегии обыграть Латвию
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В матче 5-го тура в группе G отборочного турнира квалификации чемпионата мира 2022 года сборная Норвегии переиграла Латвию. Встреча проходила на стадионе «Даугава» в Риге и завершилась со счётом 2:0.
На 20-й минуте встречи счёт открыл Эрлинг Холанд. Во втором тайме полузащитник Мохамед Эльюнусси увеличил преимущество норвежской команды, ему ассистировал Биргер Мелинг.
Сборная Норвегии в пяти матчах набрала 10 очков и возглавила турнирную таблицу группы G. Латвия (4) располагается на пятом месте. Национальная команда Турции (8) находится на втором месте. Нидерланды (7) — третьи, у Черногории, занимающей четвёртое место, также 7 очков. Гибралтар пока не набрал очков и располагается на последней строчке.
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