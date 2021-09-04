Червиченко: во втором тайме с Кипром пошли пяточки, покатушечки — убирать надо пижонство

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу сборной России в матче с Кипром (2:0).

«У нашей сборной есть проблема — у нас нет плеймейкера, который хорошо начинает атаку и связывает оборону с атакой. Нет такого игрока, как Егор Титов или Дмитрий Лоськов, грамотные, которые дают паузу и завязывают атакующие действия. Выпустили молодых, они должны были отодвинуть, но не очень у них получается. Выпустили Заболотного, никакого толку. Выпустили Тюкавина — тоже. Бакаев вышел — тоже ни о чём. Я не знаю, почему с таким упорством выпускают Черышева, мне он не нравится совсем. Денис не может с трёх метров попасть в семиметровые ворота, он попадает в пятку игроку. Половина действий у него невпопад, может быть, его выпускают с целью измотать защиту, но пока что он заматывает только наших ребят.



Игра с Кипром поменялась тогда, когда прошло пижонство пяткой у Миранчука, нужно было забивать в тот момент. Я не понимаю, как игрок сборной вместо удара с угла штрафной делает прострел на штангу, где никого нет. Это говорит о том, что он поляну не видит? Я вообще не понял этого действия. Ну и потом во втором тайме пошли квадратики, покатушечки, стеночки и пяточки с желанием чуть ли не забежать в ворота. За это нас чуть не наказали, Гильерме хорошо сыграл. Нужно убирать всё это пижонство, понятное дело, что с Кипром и Мальтой такое пройдёт, но не со Словенией или Словакией. Этого вообще не должно присутствовать. Мы и так свои моменты мало реализуем, а если ещё такое творить, вообще будет сложно.



Старт Карпина в сборной получился в целом хороший. Всё забудется, а результат останется. Сейчас нужно понимать, что либо словаки, либо хорваты потеряют очки. Жалко, что Мальта не сравняла со Словенией, вообще было бы отлично. Пока что всё хорошо и неплохо, но, повторюсь, при такой игре всё очень опасно. Более серьёзный соперник может наказать, и очень прилично наказать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.