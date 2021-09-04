Агент Тюкавина отреагировал на дебют игрока в сборной России

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал дебют своего клиента в сборной России. Он вышел на замену в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра (2:0).

«Тюкавин — молодец. Достойно вышел, хорошо себя показал. Пусть и 15 минут всего получил. Но маленькими шажками — к большой цели. В целом сейчас для сборной главное — набирать очки. Выиграли 2:0 — и хорошо, игра потом придёт. Семь очков набрать в таком тройнике — отличный будет результат.

При Карпине пока ничего не поменялось, но и не могло. Игроки и тренер притираются друг к другу. Команда будет обновляться, игра придёт. Кипр давил, но хорошо, что у них с мастерством не очень. Двигаемся вперёд, хочется, чтобы вокруг сборной был положительный фон. Мы же все из одной страны, мы за неё болеем. Родину не выбирают. Рад, что молодёжь получает шансы», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.