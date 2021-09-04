Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина отреагировал на дебют игрока в сборной России

Агент Тюкавина отреагировал на дебют игрока в сборной России
Комментарии

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал дебют своего клиента в сборной России. Он вышел на замену в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра (2:0).

«Тюкавин — молодец. Достойно вышел, хорошо себя показал. Пусть и 15 минут всего получил. Но маленькими шажками — к большой цели. В целом сейчас для сборной главное — набирать очки. Выиграли 2:0 — и хорошо, игра потом придёт. Семь очков набрать в таком тройнике — отличный будет результат.

При Карпине пока ничего не поменялось, но и не могло. Игроки и тренер притираются друг к другу. Команда будет обновляться, игра придёт. Кипр давил, но хорошо, что у них с мастерством не очень. Двигаемся вперёд, хочется, чтобы вокруг сборной был положительный фон. Мы же все из одной страны, мы за неё болеем. Родину не выбирают. Рад, что молодёжь получает шансы», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Тюкавин: мне повезло, что пришёл Шварц. Я играю и прогрессирую за счёт него
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021