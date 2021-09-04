Мостовой: вопрос, почему Смолов и Ерохин не вышли с Хорватией. С Кипром играли вяло

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в матче с Кипром (2:0).

«Игра была вялая. Но мы видим, что вышли Смолов, Ерохин, Черышев. Большой вопрос в том, почему они выходят на Кипр, хотя должны были выходить на Хорватию. Понятно, что главное результат. Три очка останутся, результат забудется. Но во втором тайме Кипр даже поддавил. Есть над чем работать. Но в целом это просто наш уровень. Мы же видим, что какой бы тренер ни был, сильно лучше играть мы не будем. С хорватами вымучили 0:0, здесь победили на волевых. Но радует, что есть результат», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0. Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.