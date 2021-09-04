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Карпин — о победе над Кипром: игра, мягко говоря, не порадовала

Карпин — о победе над Кипром: игра, мягко говоря, не порадовала
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с Кипром (2:0).

«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после неё — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата».

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол.

Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром. На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.

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