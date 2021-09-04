Карпин прокомментировал повреждение Головина и дебют Самошникова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о повреждении Александра Головина и дебюте Ильи Самошникова в матче с Кипром (2:0).
«Самошников? Полноценный дебют, провёл на поле 90 минут. Для первого раза достойно. Было волнение в первом тайме, во втором оно спало.
Головина заменили из-за боли в области паха. Насколько серьёзно, не знаем пока», — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0. Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол. Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром. На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.
- 4 сентября 2021
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