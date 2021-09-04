Сборная Хорватии вырвала победу в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 со Словакией

В Братиславе на стадионе «Тегельне Поле» завершился матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022. Сборная Словакии принимала Хорватию. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч был забит на 86-й минуте, отличился Марсело Брозович. В оставшееся время словаки отыграться не сумели.

Сборная Хорватии набрала 10 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Лидируют россияне, также набравшие 10 очков. Но они опережают соперника по дополнительным показателям. Сборная Словакии, набрав шесть очков, занимает 4-е место в турнирной таблице.

В следующем туре сборная Хорватии будет принимать Словению. В свою очередь сборная Словакии сыграет с командой Кипра. Российская сборная в следующем туре сыграет с Мальтой.