Сборная Хорватии вырвала победу в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 со Словакией
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В Братиславе на стадионе «Тегельне Поле» завершился матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022. Сборная Словакии принимала Хорватию. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч был забит на 86-й минуте, отличился Марсело Брозович. В оставшееся время словаки отыграться не сумели.
Сборная Хорватии набрала 10 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. Лидируют россияне, также набравшие 10 очков. Но они опережают соперника по дополнительным показателям. Сборная Словакии, набрав шесть очков, занимает 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре сборная Хорватии будет принимать Словению. В свою очередь сборная Словакии сыграет с командой Кипра. Российская сборная в следующем туре сыграет с Мальтой.
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