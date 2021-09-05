Россия лидирует в группе H. Турнирная таблица после 5-го тура

В группе H квалификации чемпионата мира 2022 года состоялись матчи 5-го тура. По их итогам на первое место в турнирной таблице вышла сборная России.
Россияне в матче 5-го тура обыграли соперников из Кипра со счётом 2:0. После этого российская команда набрала 10 очков с показателем забитых и пропущенных 8:4.
Столько же очков у сборной Хорватии, которая во встрече 5-го тура в концовке дожала Словакию (1:0). Показатель забитых и пропущенных составляет 5:1. По регламенту в случае равенства очков выше оказывается команда, имеющая преимущество по личным встречам. В случае ничьей в личных встречах на первый план выходит разница забитых и пропущенных, а затем — количество забитых мячей. Именно по количеству забитых голов Россия опережает Хорватию.
На третьем месте находится сборная Словении (7), далее располагаются Словакия (6), Мальта (4) и Кипр (4). Все команды группы провели по пять встреч.
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