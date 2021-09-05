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Игрок молодёжки «Ювентуса» умер на 18-м году жизни

Игрок молодёжки «Ювентуса» умер на 18-м году жизни
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Футболист молодёжной команды «Ювентуса» Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет. Спортсмен несколько лет боролся с раком.

«Ювентус» переживает горе вместе с семьёй Брайана Додьена», — говорится в сообщении пресс-службы туринцев.

У Брайана обнаружили рак, когда ему было 12 лет. Бывший футболист «Ювентуса» Поль Погба тогда посвятил гол юному спортсмену, надев футболку с надписью «Брайан, я с тобой». Спустя три года Додьен смог вернуться в футбол, он выступал за «Ювентус» U15. После победы над болезнью Погба подарил Брайану свою футболку.

В июне в Италии скончался бывший футболист «Пармы» Джузеппе Перрино. Он умер во время матча, который состоялся в память о его брате, погибшем три года назад. Футболист потерял сознание во время игры. Бригаде скорой помощи, вскоре прибывшей на место происшествия, не удалось спасти итальянца.

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