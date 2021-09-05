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Жемалетдинов рассказал, какую задачу сборной России ставил Карпин в матче с Кипром

Жемалетдинов рассказал, какую задачу сборной России ставил Карпин в матче с Кипром
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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов прокомментировал победу сборной России в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Кипра. Встреча закончилась со счётом 2:0, а Жемалетдинов стал автором второго гола.

«Главной задачей на матч было прессинговать соперника и не давать им разыгрывать мяч около штрафной. Очень доволен своей игрой в связке с партнёрами по «Локомотиву» Смоловым и Бариновым, надеюсь, что игроков из московской команды в сборной будет больше. Мы верим в Валерия Георгиевича Карпина и будем помогать ему всеми силами», — сказал Жемалетдинов в интервью пресс-службе сборной России.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).

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