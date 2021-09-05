Гильерме вышел на четвёртое место по количеству матчей на ноль в сборной России

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гильерме после встречи с Кипром (2:0) вышел на четвёртое место по количеству сухих матчей за национальную команду.

В 18 матчах за сборную России Гильерме 12 раз сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив 17 мячей. Натурализованный бразилец обогнал Руслана Нигматуллина, на счету которого также 12 сухих встреч, однако тот провёл 24 игры за национальную команду. Чаще Гильерме играли на ноль лишь Вячеслав Малафеев (15), Станислав Черчесов (21) и Игорь Акинфеев (48).

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча проходила на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) и завершилась со счётом 2:0. Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол. Рифат Жемалетдинов забил второй гол гостей в матче с Кипром. На 55-й минуте Александр Головин сделал передачу на Фёдора Смолова, тот в касание исполнил изящный пас в штрафную, где уже Жемалетдинов уложил вратаря и направил мяч в ворота.