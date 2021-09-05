Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче Украина – Франция в отборе ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результат матча со сборной Украины в отборе ЧМ-2022. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1.
«Мы начали игру с одной расстановкой — она не сработала. Во втором тайме схему изменили, и это принесло свои плоды. Мы понимали, что на некоторых позициях сборная Украины была сильнее в первом тайме, и должны были реагировать на это. Соперник поставил перед нами сложную задачу», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех матчах квалификации.
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