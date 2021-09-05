Сборная Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд

Национальная команда Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

Неудачная серия французов началась на групповом этапе Евро-2020, где команда сыграла вничью со сборной Венгрии (1:1). После этого французы на групповой стадии турнира сыграли вничью с Португалией (2:2). На стадии 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции в серии послематчевых пенальти проиграла Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 – по пенальти).

1 сентября команда Дидье Дешама в отборочном этапе ЧМ-2022 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а через три дня расписала мировую с Украиной (1:1).

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. 7 сентября сборная Франции сыграет с Финляндией.