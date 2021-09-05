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Сборная Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд

Сборная Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд
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Национальная команда Франции не может победить на протяжении пяти матчей подряд во всех турнирах.

Неудачная серия французов началась на групповом этапе Евро-2020, где команда сыграла вничью со сборной Венгрии (1:1). После этого французы на групповой стадии турнира сыграли вничью с Португалией (2:2). На стадии 1/8 финала чемпионата Европы сборная Франции в серии послематчевых пенальти проиграла Швейцарии (3:3 – основное время, 4:5 – по пенальти).

1 сентября команда Дидье Дешама в отборочном этапе ЧМ-2022 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), а через три дня расписала мировую с Украиной (1:1).

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. 7 сентября сборная Франции сыграет с Финляндией.

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