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Главный тренер сборной Кипра прокомментировал поражение команды в матче с Россией

Главный тренер сборной Кипра прокомментировал поражение команды в матче с Россией
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Главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу прокомментировал поражение в матче со сборной России в отборе ЧМ-2022 (0:2).

«Я не могу радоваться результату матча. Тем не менее не могу не признать, что команда приложила все усилия. С каждым противником мы играем, не всегда рассчитывая на лучший результат», — приводит слова Костеноглу официальный сайт УЕФА.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0). Сборная Кипра, в свою очередь, 7 сентября сыграет со Словакией.

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