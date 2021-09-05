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Тарас Степаненко: сборная Украины могла сыграть агрессивнее с Францией

Тарас Степаненко: сборная Украины могла сыграть агрессивнее с Францией
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Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал ничью в матче с Францией (1:1) в отборе ЧМ-2022.

«Понятно, что играли с хорошей командой. Громка вывеска — Франция. Сыграли вничью, тем не менее считаю, что в пропущенном голе неудачно сыграли. Могли, конечно, дотянуть до победы. Мы понимаем, что у Франции очень квалифицированные игроки. С ними нужно играть компактно, перемещаться за счет большой самоотдачи и правильных тактических действий. Могли сыграть агрессивнее, но главное, что завоевали результат. Одно очко в копилочку, которое, возможно, нам понадобится», — приводит слова Степаненко телеканалы Футбол 1/ Футбол 2.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте.

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