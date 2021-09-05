Ярмоленко: со сборной Франции бесполезно играть первым номером

31-летний форвард сборной Украины и английского «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко прокомментировал ничейный результат встречи 5-го тура группового этапа отборочного цикла к ЧМ-2022 со сборной Франции (1:1).

«Понимали, что французы будут больше владеть мячом, а нам нужно будет ждать своего шанса. С таким соперником бесполезно играть первым номером. Все ребята бились. В следующих матчах нужно побеждать и брать по три очка», — приводит слова Ярмоленко пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 9 очков. Сборная Украины (5) находится на третьем месте. Украинская команда сыграла вничью во всех матчах квалификации.

Напомним, в среду, 8 сентября, сборная Украины проведёт товарищеский матч с Чехией, который пройдёт в Пльзене (Чехия) на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне». Начало встречи в 21:45 мск.