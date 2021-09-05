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Первая победа России при Карпине и ничья в матче Украина – Франция. Главное к утру

Первая победа России при Карпине и ничья в матче Украина – Франция. Главное к утру
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Первая победа сборной России под руководством Валерия Карпина, ничья Украины в игре с Францией и итоги Паралимпиады в Токио (Япония). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная России обыграла Кипр и вышла на первое место в группе отбора ЧМ-2022.
  2. Сборная Украины поделила очки с Францией, сыграв вничью в пятый раз подряд.
  3. Россия заняла четвёртое место в итоговом медальном зачёте Паралимпийских игр.
  4. Аслан Карацев проиграл 99-й ракетке мира и завершил участие в US Open.
  5. Павлюченкова в двух сетах обыграла Грачёву и вышла в 1/8 финала турнира US Open.
  6. Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку в Твери.
  7. КХЛ: СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов, «Авангард» сломил сопротивление «Адмирала», а «Куньлунь» выиграл «Ак Барс», отыгравшись с 0:3.
  8. Олимпийская чемпионка Ашрам пропустит чемпионат мира по художественной гимнастике.
  9. Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов, Мазепин — последний.
  10. В «Спартаке» заявили, что Руй Витория пользуется полной поддержкой руководства.
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