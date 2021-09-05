Первая победа России при Карпине и ничья в матче Украина – Франция. Главное к утру

Первая победа сборной России под руководством Валерия Карпина, ничья Украины в игре с Францией и итоги Паралимпиады в Токио (Япония). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».