Турецкий «Истанбул Башакшехир» сделал предложение «Эвертону» по Хамесу Родригесу

30-летний звёздный колумбийский атакующий полузащитник английского «Эвертона» Хамес Родригес привлёк внимание турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщает известный турецкий журналист Яджиз Сабункуглу в «Твиттере».

Как отмечает источник, «Истанбул» уже отправил официальное предложение по Хамесу в «Эвертон». Ранее интерес к Родригесу проявлял также португальский «Порту».

Напомним, Хамес перешёл в «Эвертон» в сентябре прошлого года, а до этого защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Порту», «Банфилда» и «Энвигадо». В сборную Колумбии вызывается с 2011 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.