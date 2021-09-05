Смолов – о предстоящем матче России с Мальтой: недооценки не будет, важно занять 1-е место

Форвард сборной России Фёдор Смолов рассказал о настрое на предстоящий матч отбора ЧМ-2022 со сборной Мальты.

«Недооценки не будет, потому что все прекрасно понимают, какой сложный отбор на чемпионат мира предстоит. Все понимают, как важно занять именно первое место в отборочной группе, поэтому недооценки конечно не будет», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале сборной России.

Вчера национальная команда России в гостевом матче отбора ЧМ-2022 обыграла сборную Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).