Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов – о предстоящем матче России с Мальтой: недооценки не будет, важно занять 1-е место

Смолов – о предстоящем матче России с Мальтой: недооценки не будет, важно занять 1-е место
Комментарии

Форвард сборной России Фёдор Смолов рассказал о настрое на предстоящий матч отбора ЧМ-2022 со сборной Мальты.

«Недооценки не будет, потому что все прекрасно понимают, какой сложный отбор на чемпионат мира предстоит. Все понимают, как важно занять именно первое место в отборочной группе, поэтому недооценки конечно не будет», — сказал Смолов в видео на YouTube-канале сборной России.

Вчера национальная команда России в гостевом матче отбора ЧМ-2022 обыграла сборную Кипра (2:0). Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).

Новость по теме
Карпин: если бы Смолов сыграл с Хорватией, он бы выглядел неважным образом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021