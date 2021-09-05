Боатенг: Рибери написал, что «Лион» — отличный французский клуб

Защитник «Лиона» Жером Боатенг рассказал, почему решил стать игроком французского клуба.



«Идея найти новый клуб не волновала меня. Вместо этого я спросил себя: «Какой клуб мне выбрать?» Я всегда полагался на интуицию в таких вопросах. Так обстояло дело и с «Лионом». Мне нравится этот клуб, проект, цели тренера Петера Боша. У нас было несколько продуктивных бесед.



Франк Рибери написал мне сообщение, в котором говорилось, что «Лион» — отличный французский клуб, и что он рад за меня. Ханси Флик сказал, что «Лион» — хороший клуб международного уровня, и он будет счастлив, если трансфер состоится. Он добавил, что решение должен принимать я один, полагаясь лишь на своё сердце и свою интуицию.



Я принимаю роль лидера команды, но не хочу заходить в раздевалку и говорить: «Привет, ребята, босс пришёл!» Игроки всегда могут со мной поговорить, я могу быть связующим звеном между командой и тренером. Я хочу делиться своим опытом здесь. Хочу передать «Лиону» тот менталитет победителя, который приобрёл за свою карьеру», — приводит слова Боатенга Sport1.de.