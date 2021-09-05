Защитник сборной Японии прокомментировал свой переход в «Арсенал»

Защитник сборной Японии Такэхиро Томиясу, недавно перешедший из «Болоньи» в «Арсенал», прокомментировал свой трансфер.
«У меня было много травм в Италии, особенно много мышечных повреждений было в последние два года. Я был не в лучшей форме, поэтому не мог выкладываться на сто процентов и был совершенно недоволен своей игрой. Я надеюсь, что переход в «Арсенал» приведёт к положительным изменениям. Я чувствую, что команда меняется и находится на старте своего пути.
Переезд в АПЛ – это то, о чём я всегда мечтал. Я счастлив присоединиться к такому большому клубу, как «Арсенал», — приводит слова Томиясу Goal.
Напомним, Такэхиро Томиясу выступал за «Болонью» с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний японский футболист принял участие в 1 матче итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. С 2018 года Томиясу вызывается в национальную команду Японии.
Лондонский «Арсенал» в 3 матчах не набрал очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований на данный момент является «Тоттенхэм Хотспур», в 3 встречах набравший 9 очков.
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