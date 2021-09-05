«Спартак-2» обыграл «СКА-Хабаровск» в гостевом матче ФНЛ
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В матче 9-го тура Футбольной национальный лиги «СКА-Хабаровск» принимал московский «Спартак-2». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 38-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Спартака-2» Степан Мельников. Во втором тайме, на 59-й минуте, главный арбитр матча показал вторую жёлтую карточку нападающему московской команды Илье Голятову, после чего гости остались в меньшинстве.
Московский «Спартак-2» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022. «СКА-Хабаровск» (17) — на 3-м месте. Лидером соревнований является московское «Торпедо», в 8 матчах набравшее 22 очка.
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