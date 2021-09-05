Шапаренко — о голе в матче с Францией: мечтал забить за Украину. Не смог сдержать слёз
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Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 с национальной командой Франции (1:1).
«Мечтал забить за свою страну. Ещё и в таком матче, со сборной Франции. Не смог сдержать слёз. Мечта, которая сбылась. Сыграли уже много игр с французами. Выходить и переживать не вижу смысла. Они такие же люди, как и мы. Нужно выходить и уверенно играть с мячом, не бояться.
Нам нужна была победа. Все знали это. Ничья — хороший результат. Жаль, что пропустили такой гол. В следующих матчах остаётся только выигрывать. Сами виноваты в турнирном положении. Остаётся обыгрывать остальных соперников», — приводит слова Шапаренко сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».
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