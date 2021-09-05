Хабиб: Роналду намного круче, чем Месси

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду или Месси? Если не брать в учёт нашу дружбу, то Криштиану всё равно намного круче, я так считаю. Месси тоже очень хорошо играет, один из лучших в истории. Но если по игре они равны, то по харизме Криштиану мощнее.

Криштиану Роналду или Роналдо Зубастик? Моё детство — это Зубастик. Давайте обоих выберем. Всю жизнь смотрел, как он играет. У него не было долгого пика, постоянно были травмы. Где-то с 1996-го по 2005-й он играл. Только 8-9 лет всё было отлично. А Криштиану 17 лет на вершине. В 2004 году он был в финале на Евро, а сейчас 2021-й, и он до сих пор забивает.

Такого феномена в футболе ещё не было. Месси начал году в 2006-м, а первую Лигу чемпионов выиграл в 2009-м. Считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану — 17. Моё личное мнение — Криштиану намного круче», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.