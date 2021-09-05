Хабиб назвал причину перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал причину перехода Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Как Роналду рассказал мне о переходе в «МЮ»? Ну, личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии, и что он хочет перейти в Англию. Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище», — приводит слова Нурмагомедова Sport24.
Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.
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