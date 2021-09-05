Гарет Бэйл: мне более комфортно в нынешнем «Реале»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл рассказал о возвращении в мадридский клуб.
«Думаю, играя за Уэльс на Евро-2020, я показал, что время в «Тоттенхэме» пошло мне на пользу. Я привнесу это в «Реал» в нынешнем сезоне, где для меня созданы более комфортные условия. Каждый игрок скажет, что, оказываясь в комфортном для себя месте, он лучше чувствует себя и лучше выступает. Сейчас я немного счастливее, мне более комфортно в нынешнем «Реале», — приводит слова Бэйла Marca.
Напомним, Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020 году валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.
- 5 сентября 2021
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