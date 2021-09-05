Лопетеги рассказал о причине срыва трансфера Кунде в «Челси»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал сорвавшийся трансфер защитника Жюля Кунде в «Челси».

«Кунде не перешёл в «Челси», потому что совет директоров «Севильи» решил, что продавать игрока летом не очень выгодно, исходя из предложений. Для меня это положительное решение — Кунде снова будет выступать на высшем уровне», — приводит слова Лопетеги журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что «Челси» предлагал за игрока более € 40 млн. Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.